沙鹿國小創校110年 爺奶級校友回母校敘舊

沙鹿國小校友會理事長張健中牙醫師（左1起）與95歲父親張慶德出席創校110週年校慶活動。（王文吉攝）

阿公級校友一同切蛋糕，祝賀母校沙鹿國小110歲生日快樂！（王文吉攝）

校方於小鹿藝廊於展出老照片及校史文物，讓校友們回憶童年。（王文吉攝）

校方於小鹿藝廊於展出老照片及校史文物，讓校友們回憶童年。（王文吉攝）

「彩繪故事牆」於沙鹿國小創校110年校慶日啟用。（王文吉攝）

「彩繪故事牆」於沙鹿國小創校110年校慶日啟用。（王文吉攝）

創校110年的沙鹿國小今日舉行校慶系列活動，邀請歷屆校友及退休師長回娘家，有6位第18屆阿公、阿嬤級校友返校同樂，並出席「小鹿藝廊」及「彩繪故事牆」啟用典禮，現場展出老照片及校史文物，讓校友們回憶童年。

各地成家立業的校友上午重返沙鹿國小，彷彿乘坐時光機回到童年，見證母校創立110週年歷史的一刻。95歲校友張慶德一家四代都就讀沙鹿國小，他稱讚，110歲的母校經過校舍整建，校園美輪美奐，是最漂亮的小學。

張慶德的兒子為現任校友會理事長，也是執業牙醫師張健中，為回饋母校，他抱持著感恩之心，每年到校為學弟妹義診，被譽為「小鹿兒童的口腔守護者」，在地方上傳為佳話。

校長王銘男指出，校慶當天同時舉行小鹿藝廊及彩繪藝術牆的啟用儀式與師生藝文展覽開展，希望增加學童的美感素養，培養孩子們的藝術欣賞與創造力，也讓校友們看見走過一個多世紀的母校持續前進的生命力。

(中時)