蔡正元批年改 這樣做才有用

對於民進黨政府力拚年金改革案在520前過關一事，國民黨政策會執行長蔡正元今（15）日在臉書表示，如果無法改進四大基金報酬率，年金改革什麼版本都沒用。

蔡正元分析，台灣的四大基金過去10年平均報酬率只有1.68%，等於EPS只有0.168元，根本是雞蛋水餃股，那能養活退休人員。

為什麼績效不好？蔡正元點出原因，就是腦筋有問題再加上用人不當。蔡正元說，腦筋有問題才會搞出ㄧ堆無厘頭的投資政策，投資績效低落是必然的結果。用人不當才不知如何決策。

蔡正元舉例，2008年他曾建議四大基金買下南山人壽，但最後不了了之。南山人壽後來被尹衍樑

用800億元買走，現在價值超過10倍，報酬率1000%。

蔡正元嘆，雞蛋水餃股的公司經營不下去，又無能辦增資，只好找軍公教減資。因此，如果無法改進四大基金報酬率，年金改革什麼版本都沒有用。

(中時電子報)