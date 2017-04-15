打擊率全隊最高 林威廷盼把握其他7成機會
林威廷目前在富邦悍將打線中扮演重要戰力，目前打擊率高達3成85，在球隊內名列前茅，林威廷謙虛表示，球隊開季陷入低潮，就是希望能夠盡自己所有的力量幫助球隊。
林威廷今年開季成績表現穩定，他指出，主要是從春訓時期，教練團就提醒自己要確實擊球，自己也有要求要確實一點，現在打擊率雖然有三成以上，但還是希望自己能把握其他7成的攻擊機會。
去年球季，林威廷吞下111次三振，在聯盟排名第二多，今年開季目前也吞下14次三振，平均出賽一場吞1K，他笑說：「自己還是正常發揮。」不過也希望能夠減少三振數。
球季至今，林威廷曾擔任過前兩棒，也扛過球隊第5、6棒，他回應，應該是目前狀況好，所以教練團把自己提前到前面的棒次，就跟自己打電動一樣，增加上壘率，打哪一個棒次自己心態都一樣，不過擔任開路先鋒，也會去請教胡金龍前輩怎麼去做攻擊。
昨役對上獅隊時，林威廷在第5局被對方投手觸身球打中右手，隨即也在下半局守備時被換下場，他說，不是因為傷勢被換下場，主要是最近都打滿9局，教練團需要自己休息一下，觸身球好險沒有打到骨頭，所以沒有什麼大礙，可以正常出賽。
(中時電子報)
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