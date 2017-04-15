中廣2頻道慘遭停播 NCC強硬回應：仁至義盡
中廣寶島、音樂網今（15日）凌晨12點遭國家通訊傳播委員會（NCC）勒令全面停播，引發聽眾與旗下DJ極度不滿，剛剛NCC首度回應此事，「原本應該是在3月16日就該停播，NCC已寬容一個月是仁至義盡」，態度相當強硬。
中廣2頻道倉促停播引發爭議，NCC電臺與內容事務處處長黃金益今日首度向媒體回應，稱中廣原本應在3月16日停播音樂、寶島網，但後續仍沒有停止，顧及原民、客家兩台即將開播，為避免頻率刊擾及考量電波秩序，因此昨日派專人送文至中廣，更直言「NCC已再寬容一個月是仁至義盡」。
NCC去年宣布，由於中廣「終止遏制匪波任務」已在民國93年結束，將收回中廣全國性調頻中廣音樂網（FM 96.3MHz）與寶島網（FM 105.9MHz）頻段，並分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台。當時中廣也發布聲明，指「NCC的做法已違反之前行政院訴願決定的指示，也違反了憲法上的平等原則，中廣已提出行政救濟，將採取法律途徑捍衛頻道及維護公司權益」，但最後仍難逃寶島、音樂網停播命運。
(中時電子報)
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