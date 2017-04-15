這家公司推全球首創「無色」咖啡 讓你不怕牙齒被染黃

來自斯洛伐克一家名為「CLR CFF」的公司，於近期推出一款全球首創的「無色透明」咖啡，引起討論。(圖/翻攝自「CLR CFF」臉書粉絲頁)

台灣人特別愛喝咖啡，從大街小巷林立的咖啡店就可知，許多人一天一杯已是習以為常；不過，飲用過多的咖啡也可能造成口腔問題，像是讓牙齒表面染黃。如今，斯洛伐克的一家公司即針對此問題研發新技術，於近期推出一款全球首創的「無色透明」咖啡，引起熱烈討論。

來自斯洛伐克一家名為「CLR CFF」的公司，於近期推出一款全球首創的「無色透明」咖啡，透過研發新技術，將咖啡中原有的色素完全去除，並採用高品質的阿拉比卡（Arabica）咖啡豆與水來當製作原料，標榜無人工香料、甜味劑，只提供最純粹的咖啡好味道，但其咖啡因含量也比一般市售的咖啡低上許多。

至於，為何製作出這款無色咖啡，創辦人之一的大衛‧奈吉（David Nagy）日前接受英國媒體《Evening Standard》訪問時表示，自己是重度的咖啡飲用者，不過市面上沒有一款咖啡可讓他免於牙齒變黃的問題。基於此理由，大衛決定動手研發可滿足自己需求的咖啡，且為方便消費者隨時享用，其更量身設計用透明的玻璃瓶來包裝，外觀看起來就如同水一般。

目前這款無色咖啡已在Instagram上引起高度討論，許多國外網友紛紛拿其來拍照。據「CLR CFF」官網上資訊，2瓶200ML的無色咖啡售價英鎊5.99元（約台幣227元），但僅限定部分國家配送。

(中時電子報)