為視障者電影聽賞 明眼人一起逗熱鬧
矇上眼睛，憑靠聽覺來欣賞電影，對一般人或許很難想。屏東縣身障福利服務中心15日為視障者舉辦一場別開生面的電影聽賞，透過資深導賞人黃英雄從旁協助劇情描述，讓盲人朋友融入故事，現場還有「明眼人」刻意戴上眼罩，體驗首次「聽」電影的享受。
屏東障福中心主任陳芬芩指出，看電影是大家熟悉的娛樂，很多人都喜歡透過大銀幕帶來的視覺享受，但卻忘了社會上還有一群人並無法實質享有這消費權利；所以透過周末午間，邀請他們走出家裡，來到中心和其他人一起「聽」電影。
擔任導賞的台灣編劇藝術協會理事長黃英雄談到，自己曾經歷外國片搭配中文字幕，台下卻是一群日本人，因此就得到「弁士」協助解說，於是試想這樣的導賞也能用來服務視障者；一場電影2小時，他觀察劇情起承轉合，適時為台下聽眾營造氛圍，有人聽著聽著，眼淚不禁從眼眶悄悄滑落。
因車禍導致雙眼失明的張仁義開心地說，透過導賞者介紹，更能想像電影劇情發展，以前自己也喜歡看電影，這次彷彿回到舊時走進電影院的興奮，重溫那大螢幕下的美好時光；視障者邱國鐘也說，以往到電影院都需靠友人在耳邊喃喃細語，這次大方聽電影顯得更自在。
刻意戴上眼罩感受視障者聽電影的林麗華有感而發地說，確實能感受盲人「聽」電影的諸多不便，只要體驗一次，就更加同理視障者在休閒生活中所面臨到的娛樂困境。
(中時)
關鍵字：屏東縣身障福利服務中心、視障者、聽電影
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