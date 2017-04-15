為視障者電影聽賞，明眼人一起逗熱鬧

透過背後導賞者的氣氛營造，讓視障者難得體驗欣賞電影的美好時光。（林和生攝）

一般民眾也戴上眼罩一起「聽」電影，同時體會視障者的不便。（林和生攝）

矇上眼睛，憑靠聽覺來欣賞電影，對一般人或許很難想。屏東縣身障福利服務中心15日為視障者舉辦一場別開生面的電影聽賞，透過資深導賞人黃英雄從旁協助劇情描述，讓盲人朋友融入故事，現場還有「明眼人」刻意戴上眼罩，體驗首次「聽」電影的享受。

屏東障福中心主任陳芬芩指出，看電影是大家熟悉的娛樂，很多人都喜歡透過大銀幕帶來的視覺享受，但卻忘了社會上還有一群人並無法實質享有這消費權利；所以透過周末午間，邀請他們走出家裡，來到中心和其他人一起「聽」電影。

擔任導賞的台灣編劇藝術協會理事長黃英雄談到，自己曾經歷外國片搭配中文字幕，台下卻是一群日本人，因此就得到「弁士」協助解說，於是試想這樣的導賞也能用來服務視障者；一場電影2小時，他觀察劇情起承轉合，適時為台下聽眾營造氛圍，有人聽著聽著，眼淚不禁從眼眶悄悄滑落。

因車禍導致雙眼失明的張仁義開心地說，透過導賞者介紹，更能想像電影劇情發展，以前自己也喜歡看電影，這次彷彿回到舊時走進電影院的興奮，重溫那大螢幕下的美好時光；視障者邱國鐘也說，以往到電影院都需靠友人在耳邊喃喃細語，這次大方聽電影顯得更自在。

刻意戴上眼罩感受視障者聽電影的林麗華有感而發地說，確實能感受盲人「聽」電影的諸多不便，只要體驗一次，就更加同理視障者在休閒生活中所面臨到的娛樂困境。

(中時)