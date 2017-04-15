中市女童疑遭保母施虐 社會局請檢警查明真相
台中市發生一起受社會局安置的女童，12日因抽搐僵直、意識不清楚住進加護病房，對於家屬提出保母可能虐兒，社會局長呂建德今天表示，不排除任何可能性，將以幼兒最佳利益為考量，本著勿枉勿縱的立場，函送地檢署請檢察官查明真相，若保母確實涉及虐待幼兒，決不寬貸。
社會局表示，這名1歲10個月大徐姓小妹妹出自高風險家庭，因父母不願照顧，3月受社會局緊急安置，3月20日後即陸續因腸胃型感冒多次就醫，12日因抽搐僵直、意識不清楚住進加護病房。
呂建德指出，徐小妹來自高風險家庭，3月3日因父母失和，母親離家處走表示不願再照顧徐小妹，並向高風險服務社工通報，而徐父也要求社工將小朋友帶走，社會局考量徐父經濟及情緒狀況不穩定，擔心有攜子自殺之虞，基於幼兒最佳利益考量，便於當日緊急安置。
社會局調查，徐小妹本身為早產兒，有發展遲緩與走路不穩的狀況，社工在安置期間皆有每週探視但無發現異狀，3月20日轉換保母後，持續出現發燒、嘔吐、腹瀉的情況，並陸續前往豐原醫院等醫院或診所就醫，經就醫評估為腸胃型感冒，並持續服藥。
至4月12日下午，徐小妹出現四肢抽搐僵直、意識不清楚的狀況，經緊急送醫住進加護病房，疑似有嬰兒搖晃症的狀況，可能為外力所造成。
呂建德強調，社會局目前持續與醫院連繫關切徐小妹病情，對於家屬提出保母可能涉及虐兒，該局不排除任何可能性，一定會站在幼兒的最佳利益，本著勿枉勿縱的立場，今日將於派出所報案，預計下周將送地檢署調查，請檢察官查明真相，若確實涉及虐待幼兒，決不寬貸。
(中時)
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