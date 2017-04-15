竹市春水鳥季 一睹國際明星鳥

民眾欣賞水鳥。（徐養齡翻攝）

民眾欣賞水鳥。（徐養齡翻攝）

新竹市「2017春水鳥季」15日在金城湖登場，一早活動會場還在佈置，2隻「嬌客」黒面琵鷺翩翩來到，引起現場一陣驚呼，志工們扛著大炮望遠鏡，近距離欣賞這對「國際明星鳥」，也為民眾解說導覽，為精彩的水鳥季揭開序幕。

副市長沈慧虹表示，為提供優質賞鳥環境，市府2017春水鳥季搭配金城湖賞鳥區的重新啟用，不只新增三處賞鳥平台，並修繕觀海平台，「賞鳥、觀海一次滿足」，也會安排志工進行水鳥季生態導覽，讓民眾認識金城湖區的豐富生態。

(中時)