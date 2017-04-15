7個華南小六生 帶20個星星兒攻山頂寫生

攻頂過程中，孩子們互相陪伴、鼓勵，雖然速度慢，但最後全員都到齊。（華南國小提供）

攻頂只是個過程，目標是在山頂上寫生。（華南國小提供）

華南國小7個學生帶著20個星星的孩子，成功攻頂合歡東峰，在山頂上寫生。（華南國小提供）

把愛傳出去，雲林古坑鄉華南國小的山林教育讓孩子學到擁抱自然生命更開闊，7個六年級小朋友今天當嚮導，陪20個自閉症孩子攻合歡東峰，互相陪伴、鼓勵，最後全員都到齊，拿出畫筆在峰頂寫生。

陳清圳2006年起擔任華南國小校長迄今11年，他從關懷出發，推動走讀課程，成功挽救當年面臨裁校的華南國小，一年比一年茁壯，該校學生如今已能把他給他們的愛與知識的能量，送給需要的人。

這幾年致力於幫助自閉症孩子的紀錄片導演林正盛，看到華南國小學生爬百岳的故事，詢問校方是否方便和星星兒們一起爬合歡東峰？

陳清圳徵求小六生意見，有7個小朋友與家長同意這趟為愛而爬的行程，14日傍晚華南、星星兒相見歡，15日清晨4點起床看日出，天亮後1個學生關照3個星星兒，一起啟程爬合歡東峰，目標是在峰頂寫生。

陳清圳說，該校也曾有星星兒就讀，7個陪爬的孩子並不陌生，他只提醒孩子把新朋友當正常人看，尊重彼此的不同，學生們很能理解，還討論怎麼自我介紹比較能懂。

合歡東峰並不高，但對星星兒們是挑戰，有幾個走兩三步就停，華南的小六生發揮他們被前輩帶領的經驗，陪伴、鼓勵、解說、一起走，讓全部的人都攻頂成功！但站上山頂只是個過程，目的坐下來看著風景寫生。

陳清圳說，時常在想這社會如何正常對待特殊孩子，他相信每個孩子都正常，只要彼此互動尊重，天上的每一顆星星都一樣閃亮，每一個人柔軟的心都能被星光照亮。

(中時)