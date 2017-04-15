受安置女童疑被虐？前保母不捨

台中市受社會局安置的徐姓女童因頭部受創送醫，至今仍有生命危險，家屬質疑女童可能受虐，而曾經照顧過徐童的黃姓前保母獲悉消息，昨天特別前往醫院探視，對於孩子變成這樣、感覺很不捨，她氣憤表示，社會局與現任照顧者的說詞實在令人無法接受。

(中時)