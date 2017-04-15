雲林蝙蝠檢出類狂犬病的麗沙病毒 國內第2例
防檢局今天發布病毒警訊，本月12日農委會家畜衛生試驗所接獲屏東科技大學初篩實驗室，轉送民眾送檢來自雲林縣斗六市死亡東亞家蝠1隻，14日檢驗結果出爐，經核蛋白基因比對證實與去年首次在台南檢出的新型麗沙病毒屬基因型相似性高達98.7%，同屬一新型麗沙病毒。
防檢局指出，麗沙病毒與狂犬病病毒為同一親緣群(Phylogroup 1)，文獻指出施打狂犬病疫苗可以產生交叉保護效果，該病毒雖非法定動物傳染病，但有人畜共通感染風險，已通報衛福部疾病管制署共同防範。
本案為第2次於蝙蝠確診麗沙病毒陽性案例，該局已請蝙蝠學會加強發現地點之傷亡蝙蝠採樣及疫情調查，並請雲林縣動植物防疫所加強該區域的犬貓狂犬病疫苗注射，呼籲民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會。
(中時)
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