花媽台南下營迓媽祖 信徒：比市長賴清德人氣還旺
下營茅港尾天后宮適逢340周年，今天起舉行一系列迓媽祖活動，高雄市長陳菊也應子弟兵高市議員邱俊憲邀請，前來為茅港媽祝壽，現場由陳菊親手發放繡有茅港媽與花媽Q版圖案的福袋，沒多久就「秒殺」，有人天還沒亮就來排隊抽號碼牌，信徒打趣說，比市長賴清德人氣還旺。
茅港尾天后宮主委馮進士說，該宮廟建於1677年，迄今正好是340周年，在出身下營茅港尾的高雄市議員邱俊憲牽線下，「花媽」陳菊特地前來為媽祖祝賀，送上「德澤海疆」匾額，發送平安福袋給在場信眾。
茅港尾天后宮歷史悠久，但在文創行銷上有獨到之處，Q版的媽祖公仔很受歡迎，還開發成時下流行的LINE表情貼圖，不僅信眾稱讚，透過網路流傳也吸引不少粉絲，為配合這次活動，特別製作300個媽祖牽手花媽的Q版福袋，連陳菊也大讚「卡哇依」，為了領到限量福袋，清晨5點就有人到廟前排隊，拿到後趕緊進廟裡「過爐」保平安。
(中時)
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