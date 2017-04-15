金正恩斬首行動 陸官媒評「沒有可行性」

評論認為，北韓社會的封閉性，造成金正恩的位置也將是高度機密，難以掌握。圖為北韓領導人金正恩今日出席「太陽節」活動。（圖／美聯社）

北韓意圖進行第六次核子試射，令周邊國家大為不滿，美國與南韓為此甚至擬好針對北韓領導人金正恩的「斬首行動」。中共官媒微信帳號「俠客島」14日評論指，北韓社會的封閉性，造成金正恩的位置也將是高度機密，難以掌握，這項行動恐怕沒有可行性。

中共官媒微信帳號「俠客島」14日發表評論表示，美國與南韓的軍隊強調偵查與打擊高度合一，奉行「先守後攻」的戰略，軍事演習的預想都是從遭到北韓攻擊，頂住第一波後展開反擊，乃至於掌控局勢。因此美韓聯軍更重視火力與機動性的結合。倘若美韓真的改採主動發起攻擊，「斬首金正恩」用在其他國家或許有機會，但到了朝鮮半島，恐怕仍沒有可行性。

評論指，特種部隊的特徵就是針對明確的目標，在足夠的情報支持下，快速隱蔽地接近，迅速作戰後立即撤離。然而，美韓聯軍難以滿足這些條件。

評論點出，北韓社會強烈的封閉性，已經導致最高領導人的行蹤和位置都是高度機密，難以被外界掌握。即便想如當年獵殺賓拉登一般，提前好幾年佈設縣民，如何送出情報也是一大問題。他們的衛隊兵力、住所結構等訊息，如果沒有內應，幾乎無法獲知。

評論認為，依照北韓的體制，這樣的內應存在的機率基本可以不去考慮。即便美韓聯軍不顧一切投擲戰斧導彈或炸彈之母（Mother Of All Bombs, MOAB）、原子彈，對保證清除目標一事並無把握。縱然北韓領導人出席公開活動，美韓的特種部隊也無法隱蔽接近，突襲戰注定仍會變成攻堅戰。

(中時電子報)