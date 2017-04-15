戴資穎16連勝 新加坡超羽賽明爭后
「世界球后」戴資穎繼續發威，15日只花30分鐘，就以21比19、21比15淘汰新加坡女將張蓓雯，殺入新加坡超羽賽女單冠軍戰。小戴也拉出個人在國際賽的16連勝，只要明天擊敗前球后馬琳，就能締造連5項賽事奪冠紀錄。
戴資穎和馬琳上周才在馬來西亞頂超賽爭后，小戴當時力戰3局逆轉奪冠，不過馬琳此番來勢洶洶，準決賽竟以21比9、21比12輕取「韓國一姐」成池鉉，小戴明天肯定又有硬仗。
小戴15日遭遇相隔近兩年未碰頭的張蓓雯，開賽後失誤過多，首局前半小幅落後，直到14平後才取得穩定領先，但張蓓雯也一直緊咬在兩分內，小戴靠對手回擊掛網才拿下首局。
第2局小戴進入狀況，5平後以一波4比0攻勢拉開領先，最後以一記漂亮扣殺拿下連5站決賽門票。
戴資穎過去曾兩度在新加坡超羽賽拿下亞軍，這次希望力拚個人賽史首冠與26,250美元的冠軍獎金（亞軍13,300）。她和馬琳8度對戰各獲4勝，但最近3次遭遇都由小戴勝出，只是近兩次也都打滿3局，旗鼓相當。
(中時電子報)
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