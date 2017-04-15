吳敦義基隆後援會成立

吳敦義參加基隆後援會成立會，現場「凍蒜」聲不斷。（張穎齊攝）

國民黨主席參選人吳敦義今天下午抵達基隆仁愛國小，參加「義不容辭，珍愛基隆」後援會成立大會，現場支持者眾，「凍蒜」聲此起彼落，相較郝龍斌昨日在暖暖的巡迴發表會，聲勢更為浩大。

現場應援的有議長宋瑋莉、前市長張通榮、後援總會長鄭錦洲，及議會黨團書記長張芳麗，及各區里長、婦聯會、青年會代表。

吳敦義在台上演講表示，關於他的經歷，歡迎大家來檢視，他從來沒有買票、貪汙受賄，也沒有到過調查局接受偵辦的經驗，他這一生清清白白，能夠接受民眾的考驗。

吳敦義痛批民進黨執政不力、背棄勞工，他當選後會義不容辭承扛起責任，凝聚國民黨向心力，逐步朝重新執政的終極目標邁進。

他提出當選後4個重點：「重建有效率、親切勤快的政府」、「重振繁榮均富的經濟」、「建構一個勞資和諧公義的社會」、「正視兩岸92共識」。

吳敦義毛遂自薦自己豐富的黨政經驗，從地方到中央，擔任過台北市議員、南投縣長、高雄市長，北中南資歷完備，不僅能讓國民黨由弱轉強，更有能力在未來率領國民黨重返執政。

最後，吳敦義和婦聯會、青年會輪流合影，在數百名支持者歡送下離開現場，凍蒜聲仍然不絕於耳。

(中時)