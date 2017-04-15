NBA》西區季後賽首輪解析 MVP對決最好看
說起NBA西區季後賽首輪戰況，除了要看勇士能否保持例行賽強勢橫掃拓荒者，以及馬刺與灰熊的宿命再遇，可是真正不容錯過的對戰戲碼，還是「大鬍子」哈登、「忍者龜」韋斯布魯克兩名年度MVP的正面對決，
勇士VS拓荒者
仗著例行賽4戰全勝橫掃拓荒者的絕對優勢，勇士還有杜蘭特及時傷癒復出的正面激勵，全隊士氣正值高峰，只要柯瑞、克雷湯普生與杜蘭特的火力保持穩定，搭配卓雷蒙格林、伊戈達拉等人適時支援，勇士闖過首輪並非難事。
儘管拓荒者「雙衛」利拉德、麥科倫的火力不輸給勇士「浪花兄弟」，可惜拓荒者欠缺第3火力，內線高度也沒占到多少優勢，想要爆冷擊敗勇士，幾乎是不可能的任務，就算利拉德怎麼放話6場解決勇士，一切也是空談。
馬刺VS灰熊
彷彿去年季後賽首輪重演，馬刺本季又以西區第2種子身分，碰上第7種子灰熊，去年馬刺4比0直接橫掃灰熊出局的陰影猶存，甚至今年還沒開打，灰熊就得知防守悍將湯尼艾倫因傷無法打首輪的噩耗，戰局更加吃緊。
進入「後鄧肯」時期的馬刺，本季補進保羅蓋索，有效彌補禁區空缺，加上里歐納德逐漸展現一哥架式，馬刺仍是不容小覷的強隊，問題出在帕克、吉諾比利與保羅蓋索等主力日漸老化，能在季後賽撐多久是個大問號。
火箭VS雷霆
也算老天捉弄，哈登、韋斯布魯克兩名本季年度MVP熱門人選，竟在首輪提前上演好友對決，姑且不管到底誰可先拿大三元，光是看到兩人在場上抓對廝殺，就足夠讓球迷血脈賁張，也讓火箭與雷霆的對決備受矚目。
儘管火箭本季遭遇雷霆，取得3勝1敗的對戰優勢，可是火箭平均勝分僅5.7分，其中兩場更贏在3分內，雷霆本季唯一擊敗火箭的比賽，也才贏了2分，可以看出兩隊實力伯仲之間，就看哪邊的外線率先發威罷了。
快艇VS爵士
跟其他3個西區組合相比，快艇與爵士這個對戰明顯比較「無趣」，因為擁有「鐵三角」保羅、布雷克葛瑞芬與狄安卓喬丹的快艇，想在首輪解決爵士問題不大，除了本季3勝1敗對戰優勢，快艇也比爵士具備更多季後賽經驗。
不過爵士本季表現脫胎換骨，帥哥射手海沃爾火力仍然凶猛，戈貝爾更是年度防守球員大熱門，問題仍在後場與大前鋒位置上面，穩定性明顯不如快艇一大截，爵士只能盡量避免遭到橫掃命運，也算達到球迷期許了。
(中時電子報)
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