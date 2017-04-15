胡金龍單局兩次出局 請全隊吃甜甜圈

胡金龍昨役單局包辦兩出局數，今請全隊吃甜甜圈。(周鎮宇攝)

富邦悍將胡金龍，昨役面對統一獅，單場5打數3安打，包含一發逆轉三分炮，獲得單場MVP，不過今天卻請大家吃甜甜圈，主因是因為他在第5局包辦兩個出局數。

富邦球隊傳統，只要球隊贏球單場MVP，隔天需請全隊喝勝利咖啡，胡金龍卻在單局創下兩個出局數，請大家吃甜甜圈。

胡金龍開玩笑表示，一局自己出局兩次，主要是想增加比賽速度，不知道要請什麼，所以最後決定請甜甜圈，至於昨日也拿下單場MVP，要請咖啡，胡金龍表示，就下次再請吧。

胡金龍也與隊友討論起如果單局三個出局數都在同一人身上怎麼辦，不過三個出局數應該不可能，胡金龍指出，可能先出局一次，打一輪又打雙殺打，包辦三個出局數，那到時候那位球員就要請大的了。

(中時電子報)