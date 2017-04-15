大陸聯想3年來 首次失去PC龍頭
參考消息網15日報導，根據美國市場調研公司IDC公佈的報告顯示，今年第一季，全球PC出貨量仍然成長乏力，不過惠普表現不錯，它再次超過聯想，成為全球最大的PC製造業。
資料顯示，第一季全球PC出貨總計達6030萬台，年成長0.6％。之前IDC曾預測第一季PC出貨量將會下滑1.8％，由此看來，PC市場正在復甦。自2012年第一季以來，這是PC單季出貨量第一次反彈。
2013年，聯想越超惠普成為第一大PC製造業，自此之後，幾乎一直佔據第一名的位置。惠普之所以再次成為市場龍頭，主要是因為全球筆記型電腦出貨量成長強勁。
按照IDC的資料，因聯想在北美遭遇挫折，才會丟掉第一名的位置。惠普在北美表現不錯，歐洲PC出貨量也出現反彈，不過亞太區表現疲軟。惠普剔除許多低檔PC，專注於高檔PC和高價產品。聯想推出一些創新型PC，比如Yoga，不過中國業務表現低迷。
在資料方面，IDC報告顯示，第一季惠普PC出貨1310萬台，年成長13.1％，市場佔比21.8％。聯想出貨1230萬台，年增1.7％。戴爾排在第三位，出貨年增6.2％，達到960萬台。蘋果排在第四位，年增4.1％，出貨420萬台。
(工商)
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