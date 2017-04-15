平底鍋拚經濟 新住民學做雪Q餅
1只平底鍋拚經濟！台東縣外籍配偶協會今天辦理手工甜點學習課程，近40名新住民姐妹們學習製作雪Q餅及養生堅果塔，理事長傅濟功表示，這些手工甜點只要簡單的工具即可完成，適合忙著照顧孩子，無暇出門工作的新住民媽媽們，在家靠網路就可以創業，不無小補。
台東縣外籍配偶協會今天邀請來自台南的烘焙老師賴佩玉，指導新住民姐妹們製作目前正夯的雪Q餅，只要1只平底鍋及瓦斯爐就可以完成，材料則有小餅乾、棉花糖、奶油、葡萄乾、蔓越莓等，還可添加在地的食材，會有不一樣的口感。
台東縣外籍配偶協會不定期舉辦不同的學習課程，理事長傅濟功表示，不少新住民家庭經濟並不寬裕，孩子又還幼小，無法出門工作，在家帶孩子的同時，利用簡單的工具就能製作手工甜點，靠著網路的力量創業。
傅濟功說，越南籍的潘貴花，還有印尼籍的羅惟丹去年就以自製的鳳梨酥，在臉書上獲得網友不少迴響，雖然賺不了大錢，但是對於補貼家計，不無小補。該協會今年還會在綠島、池上、太麻里、關山、東河、成功、卑南、長濱等地，開辦8場次的甜點手作課程，方便新住民姐妹們就近參加。
(中時)
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