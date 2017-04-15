別再被科技綁架 郵局推手寫信找回溫度
還記得最後一次手寫信是什麼時候嗎？為喚起民眾對手寫信的記憶、重溫寄信傳遞的情感，嘉義郵局今舉辦書寫比賽，現場還邀鋼筆達人來指導寫字，活動也將串聯5月份母親節活動，民眾可至各地郵局索取免費明信片，讓今年的母親節過得不一樣，藉由傳統書信傳遞實質溫度。
嘉義郵局局長施天寶表示，以前寫信最頻繁的就是在熱戀中的情侶，因當時通訊不發達，只能靠信來維持情感，所以他們每天睜開眼睛最期盼的就是郵差的到來，天天寫信互傾訴愛意。
施天寶說，3C產品充斥你我生活周遭，鍵盤誰打都一樣，沒有熟悉的筆跡，簡訊刪掉就沒了，手寫信收藏起來更有價值，也能隨時回味。
「收到手寫的信件最有感情。」今參加比賽的68歲周銘懷說，自己在當兵的時候寫最多信，一個月至少寫8封，當兵3年從不間斷，現今則用簡訊傳一傳，直到參加這個活動才回憶起當年手寫信的那份溫暖，今年將寫一封感恩的信給高齡89歲的母親。
施天寶表示，母親節活動時間將於20日開跑至4月底，民眾可至各地郵局免費索取母親節明信片，並於4月底前交回各地郵局窗口，即可參加抽獎活動。
(中時)
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