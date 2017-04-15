撞死小七喝咖啡單親媽 檢方請回林女

林女在安南區要倒車時，誤踩油門衝進超商撞擊在喝咖啡的鄧女導致死亡案件，經台南地檢署檢察官蔡宗聖會同法醫相驗，證實死者主要死因為胸部遭受重擊而死亡，肇事者林女經檢察官訊問後，因坦承犯行，故諭知請回。

(中時)