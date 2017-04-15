少年吸毒恍惚 竟剪斷瓦斯管

新北市新莊區15歲胡姓少年15日下午疑因吸毒產生幻覺，認為「有人要對我不利」，將瓦斯桶管線剪斷試圖逼退對方。（陳心瑜翻攝）

胡姓少年隨後在母親陪同下到案，並交出安非他命吸食器，坦言吸毒。（陳心瑜翻攝）

新北市新莊區15歲胡姓少年15日下午疑因吸毒產生幻覺，認為「有人要對我不利」，將瓦斯桶管線剪斷後奪門而出，陣陣瓦斯味飄到屋外，鄰居誤以為瓦斯外洩，趕緊報案。警、消破門後發現一只管線遭剪斷的瓦斯桶，聯絡屋主後發現疑為胡姓少年所為，少年下午也在母親陪同下到案，訊後遭警方依公共危險及毒品罪嫌移送少年法庭。

警方表示，胡姓少年隨後在母親陪同下到案，並交出安非他命吸食器，坦言吸毒，下午因為懷疑有人對他不利才會嘗試以瓦斯桶逼退對方。少年訊後遭警方依公共危險及毒品罪嫌移送。

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(中時)