中市松一大安港路窄常車禍 議員建議水溝加蓋

大安區松一街、大安港路口轉彎處狹窄，常發生車禍事故。（吳敏濟服務處提供）

市議員吳敏濟（中）邀集相關前往會勘，獲得建設局同意，將盡快籌措經費，將路旁水溝加蓋，解決行車問題。（吳敏濟服務處提供）

台中大安區松一街、大安港路口轉彎處狹窄，常發生擦撞意外，當地民眾更抱怨數年前社區發生火災，消防車因橋墩、牌樓阻礙，差點延誤救災。市議員吳敏濟上午邀集相關前往會勘，終獲得建設局同意，將盡快籌措經費施作改善，當地里長笑說「跟市長許三個願望，終於達成了一個！」

市議員吳敏濟上午邀集消防局第五大隊長蔡昭霖、大安區長周綉茹、建設局第三工務大隊長梁維仁、松雅里長陳富國、交通局及水利局等單位代表，前往路口會勘，眾人一致認為「道路僅4米寬，轉彎不易，又有廟宇牌樓影響行車動線。」

蔡昭霖表示，該路口有凸出路面之橋墩，消防車很難進入松一街。周綉茹表示，松一街水溝加蓋為里長三願之一，市長非常重視。陳富國說，他從胡志強當市長就建議到現在，的確是需要把水溝加蓋，以解決問題。

建設局第三工務大隊長梁維仁表示，經他與同事來看過幾次，路口的確因橋墩凸出及廟宇牌樓樑柱，造成大型車輛出入不易，很容易造成車禍意外，若將路旁水溝加蓋，增加路幅就可以解決問題。

吳敏濟彙整會勘意見後表示，建設局允諾決議盡快施作加蓋工程，待經費到位後後立刻施工，提供當地民眾安全的行車空間。

(中時)