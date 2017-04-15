金鐘DJ慟見NCC強硬停播中廣雙頻：台灣悲哀！

金鐘DJ溫士凱在臉書難過抒發中廣雙頻道停播心情。(取自溫士凱臉書)

旅遊作家兼廣播節目主持人溫士凱。(本報系資料照)

中廣音樂、寶島網今(15日)凌晨12點遭NCC勒令停播，NCC稍早也以「仁至義盡」4字回應此次風波，強硬態度令人不敢恭維。曾榮獲第50屆廣播金鐘社區節目類最佳節目主持人獎的DJ溫士凱，早前更在臉書以「台灣的悲哀」來形容NCC蠻幹做法，難過寫下：「這樣的悲哀，我們還要承受多久？真的，很難過！」

NCC昨日突然以一紙公文，勒令中廣2頻道即刻在午夜12點停播惹爭議，溫士凱今日在臉書訴心聲，「台灣的悲哀，可以因為一個有藉口的政治因素，輕易的毀掉人民「聽」的權利。儘管節目做得再好，再努力有內容，有文化，都抵不過政治的幾張嘴。而最難過的是，賣藥的，口水政治的地下電台，可以明目張膽的大做節目，蓋頻道、賺黑心錢，反而努力做好節目，陪伴人民數十年的有執照公眾電台，一張紙，半夜說「關頻道」，就消失在空中，留下無限的錯愕。這樣的悲哀，我們還要承受多久？真的，很難過！」

不少網友也難過留言「對地下電台也展這種魄力吧」、「最該停的是NCC」、「底下電台不抓，反而要人收優質廣播」、「無語，惡質無能的政府，惡勢力迫害」、「真是政治暴力」。

(中時電子報)