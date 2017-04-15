浪浪愛心拍賣市集高雄場 台語歌手蘇聖惠助陣
「浪浪愛心拍賣市集」起源於2個愛敗家的女生，號召愛護貓狗人士提供舊物義賣，所得捐給關懷流浪動物團體，15日下午在高雄舉辦第94場拍賣會，台語歌手蘇聖惠獲知消息，特地取消通告，到場義賣自製手工藝品，為毛孩子盡一分心力。
浪浪愛心拍賣市集至今2年8個月以來，共在台北、台中、高雄辦94場拍賣，募得169萬324元，今天下午4點半再度於高雄的肆意咖啡酒館舉行，吸引不少民眾參與，立委陳宜民也出席力挺，並表示將持續推動關懷流浪動物權益法案。
高雄場主辦人楊尚義說，他因為電影《十二夜》深受感動，投入愛心義賣活動，希望幫助流浪狗；活動發言人敖博勝則呼籲想養狗的朋友「以認養代替購買」，讓流浪的毛孩子們變得越來越少。
這場義賣受贈單位是「陳艾瑪快樂寶貝窩」及「美濃林媽媽狗園」，陳艾瑪的收容場地餵養260隻流浪犬、40隻流浪貓，她向鄰居果農批來3大箱牛番茄，以每顆5元義賣，除了增添收入，也想藉此幫助因盛產價跌而虧損的番茄農。
台語歌手蘇聖惠很喜歡動物，本身也養流浪貓，她幾天前在臉書獲知浪浪愛心拍賣市集訊息，主動與林媽媽狗園聯繫，特地推掉今天的通告行程，到場擺攤義賣自己手工編製的天珠藝品。
(中時)
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