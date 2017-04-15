「巴蜀天下」進軍台灣麻辣燙市場 首店落腳新竹SOGO
「巴蜀天下」創意鍋物料理進軍台灣麻辣燙市場，全台首店今(15)日落腳太平洋崇光百貨新竹站前館，業者香港商海漾國際發展執行總監陳羿妍表示，巴蜀天下是採用「海底撈」火鍋底料再加入秘方調製。
陳羿妍強調，巴蜀天下是台灣麻辣燙創新品牌，但採用正宗海底撈火鍋底料，調製8種風味創意鍋物，並重現四川麻辣口味的堅持。
她說，巴蜀天下創意鍋物料理主打的招牌有「川味麻辣鍋」、「番茄牛肉鍋」，餐具上更大手筆引進國外「手打鍋」、「瓷碗」，但走平價化介於160元到200元，小菜也有9種選擇，並將不定期開發新風味吸引顧客。
(工商)
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