做公益推食農教育 彰縣青農為慈生院民做高麗菜餅
彰化縣青農聯誼會為推動食農教育、搶救高麗菜農，15日結合三所高中職學生志工，至彰化慈生仁愛院關懷院生，除贈送大批安心蔬菜，還有高麗菜餅製作等遊戲關卡與院民同樂。
搶救農夫大作戰！來自彰師大附工、正德高中與和美高中三校130名高中生，與縣農會四健會成員，在正和書院志工老師陳美呈帶領下，演出戲劇、陪院生一起帶動唱做健康操，再進行闖關遊戲、育苗體驗，了解農夫辛勞。
青農們帶來100公斤高麗菜和大量自種蔬果捐贈院方，並現場製作高麗菜煎餅供所有活動參加者享用。會長謝悉文說，青農成員平日雖忙於農務，仍願意全力配合撥時間參加公益關懷活動，回饋社會。
主辦人陳佳鈴表示，去年曾帶著院生到埔鹽番茄園體驗採果樂，今年擴大活動層面，結合高中生服務志工隊，藉此推動食農教育，也可幫助農夫搶救高麗菜。
陳佳鈴說，配合種植生產的農產品生長，農夫的工作不分平日、假日，更沒有一例一休，青農會員們為了共襄盛舉，一早四、五點得先到田園裡照料農作，還有人3點就起床，完成日常田間管理工作後再趕來參與活動。
在竹塘種水稻雜糧的青農蔡佳宏說，食安風暴後決定從電子業離職返鄉務農，種出給自己和妻女吃得安心稻米，他說現代青農有著更高學歷與不同思維，透過活動不斷往外、向下推廣，才能慢慢扭轉以往老農對待土地用藥施肥等思維。
(中時)
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