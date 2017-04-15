台東警方破獲高利貸集團 年息竟高達720分

台東警察分局破獲高利貸放款集團，嫌犯以民間互助會名義，到處發放傳單、貼紙，以年息720分的超高利率向被害人收取利息，甚至逼迫被害人簽下超過借款金額數倍的本票，警方逮捕林姓主嫌2人，依重利罪移送。

警方調查，以林姓主嫌為首的集團以民間互助會名義，利用一般民眾沒有經驗、急需用錢的時刻，假借低利率借款騙取被害人信任後，再以實際上年息720分的超高利率向被害人收取利息，甚至逼迫被害人簽下超過借款金額數倍的本票。

被害人借了6萬元，約定利息10天1期，每期繳息1萬2000元，自1月分借款起，光是利息已繳交了14多萬元，遠超過當初借貸的金額，卻還未償還到本金。

台東警察分局經過長時間的蒐證、查訪，鎖定林男，於昨日晚間逮捕將林嫌及另1名同夥，起出多部手機、借據、帳本、傳單等犯罪工具，甚至還有成員間手寫的教戰守則。查扣的帳本內密密麻麻的都是被害人的資料及多筆收款紀錄，不法所得估計超過數百萬元。

台東警察分局分局長方世君表示，嫌犯利用民眾沒有經驗，求助無門之際向被害人放取高利貸，使被害人背負龐大的利息壓力，除了造成被害人經濟上的困難外更給予被害人心靈上難以承受的壓力及恐懼。警方呼籲民眾若需用錢應循正常管道。

(中時)