埔里天后宮、恒吉宮同時遶境祈福 盛況空前
南投埔里鎮今〈15〉日同時有天后宮的「千人行腳、萬人祈福」媽祖文化祭遶境活動，並有恒吉宮湄洲天上聖母大媽為鎮民祈褔遶境大遊行，吸引上萬人熱烈參與，盛況空前，埔里鎮也因這兩場宗教節慶變得熱鬧非凡。
最特別的是，遶境團體為響應環保，一致的共識就是沿途不燃放鞭炮、煙火，採用環保禮炮機，成為首場零垃圾、零汙染排放的環保大遊行。
遶境遊行中，全鎮各宮廟陣頭、神將、花車有數百輛；千人行腳、萬人祈福行列中，並有極具特別的《霹靂布袋戲》劇中人物清香白蓮素還真與百世經綸一頁書和刀狂劍癡葉小釵等都在遊行列、埔里鎮農會也推出馬車遊行、並有4位美人腿公主也跟著行列遶境踩街遊行，都成為備受矚目焦點。
日南天后宮的埔里鎮首屆媽祖文化節「千人行腳、萬人祈福」，在縣長林明溱、立委馬文君、埔里鎮長周義雄、縣議員王彩雲、林芳妤等人同為地方、百姓祈福後揭開序幕。
儀式中，林縣長、天后宮主委陳鏡正、護持會長茆晉詳、埔里阿嬤陳綢師父等人恭請天上聖母上轎，並象徵性點燃環保起馬炮後，由林縣長與貴賓分別扶神轎護駕，展開起駕遶境行程，沿途都聚滿圍觀人群並擺出香案祭祀。
抵達18度C巧克力工房除有各項文化活動表演，並有「躦轎腳」保平安儀式，下午1時30分展開回駕，最後回到天后宮，進行回鑾、安座等儀式，圓滿落幕。
(中時)
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