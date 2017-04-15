李應元自嘲吃魚翅 「有時就是不得已」

財團法人台灣民意基金會「一週年茶會」15日舉辦，環保署署長李應元（前左）出席。（中央社）

台灣民意基金會今舉行一週年茶會，出席的環保署長李應元致辭時，主動自嘲之前吃魚翅風波。他說，「前幾天我吃魚翅，社會非常反對，二十四小時的炫風，有時事情就是不得已，還是每個事情的狀況不一樣。」

民意基金會今茶會，邀請行政院前院長張俊雄、總統府資政吳澧培、總統府資政吳榮義、環保署長李應元、台灣大學經濟系兼任教授朱雲鵬、中國民運人士吾爾開希、遠景基金會董事長陳唐山、台南縣前縣長許添財、台灣國家聯盟總召吳樹民、凱達格蘭學校校長金恆煒、前總統陳水扁民間醫療小組成員陳昭姿、國民黨立委鄭天財、時代力量立委徐永明等人出席。

董事長游盈隆致詞時表示，有越來越多人覺得我們跟台灣其他民調公司不一樣，尼采說，「因為我是如此這般的一個人，請看在上帝份上，不要將我混為一談。」他套用一下「也不要把我們基金會跟其他基金會混為一談。我們調查是建立在比較深厚的政治學上。」

吳澧培致詞時表示，台灣民意基金會所做的民調，是他一年來最愛看的，他常看的心理七上八下，最愛看的兩項，一個是一個是台灣人要求獨立，是否越來越多，另一個就是蔡英文總統的民調， 蔡英文的政權是很不甘願，因為民調是不能嚎洨，雖然有時看了很不捨，但也希望蔡政府能夠平心靜氣，思考到底人民在想什麼，人民在想什麼。

李應元則說，台灣民意基金會做得非常好，因為有深厚的學術底子，公信力非常強，民調是身體的體溫計，民調就是體溫計，現在是幾度，對整個民意是有價值，讓社會診斷去做決策，從水銀體溫計誤差大，到電子體溫計準去性高，牽涉資源配置，希望大家多支持，手機及社群等介入，都導致民調技術要有新的開發，這都需要大家支持。

(中時)