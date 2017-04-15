白百何老公發飆 狗仔卓偉撇清：指的不是我
大陸女星白百合出軌鮮肉男模疑雲仍延燒，丈夫陳羽凡雖在微博態度輕鬆，但今(15日)稍早傳出他在朋友圈發飆，怒喊「毀我家者必讓你亡！」，而報導白百何出軌案的大陸狗仔卓偉被問此事，則火速撇清「指的不是我」。
陳羽凡今凌晨在朋友圈發文說：「毀我者莫猖狂，毀我家者必讓你亡！你不知道怎麼做男人，我就好好教教你！」疑對妻子被曝外遇一事表達憤慨心情，卻沒指名道姓，剛剛網友便對此提問卓偉說：「對於陳羽凡的朋友圈所說，您作何感想，作為中國第一狗仔您壓力大嗎？」
卓偉回應：「據我所知，他指的不是我，而是另有其人，幹這個工作確實有些壓力，但我會變壓力為動力，好好工作回報大家」，其他網友則說：「我覺得是張愛朋」、「個人直覺這件事情一定和那個張愛朋有關，第二彈視頻他還有看鏡頭」。
(中時電子報)
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