網球》目標重返世界第1？ 費爸這樣說
「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)堪稱今年球季至今最大贏家，澳網捧起生涯第18座大賽金盃，又在印地安泉賽、邁阿密網賽完成「陽光雙冠」，世界排名重返第4，但35歲的「費爸」強調，重返球王寶座並非他的目標。
費德勒今年自第16名回升至第4，不過在拿下「陽光雙冠」後，基於體能考量決定法網前紅土賽季休兵，目前費德勒積分5305分，距離當今球王莫瑞(Andy Murray)的1萬1960分，以及第2的喬柯維奇(Novak Djokovic)7915分仍有不小差距。
「我的確夢想過，但現實是另外一回事。」費德勒自知現在比賽打得不如過去多，重返世界第1並不容易，「代表我必須在打賽繳出絕佳表現，尤其還得面對莫瑞、喬柯維奇、納達爾和錦織圭等好手，因此球王並非我的目標。」
維持健康狀態，開心打球是費德勒現階段首要考量，「那會是夢想，但一切就讓我們拭目以待，能夠喘口氣休息對我來說也是件好事。」相較於「費爸」的保留，莫瑞倒是將35歲的費德勒視為勁敵，「如果他能維持先前狀態，法網奪冠肯定有機會。」
(中時電子報)
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