日治時代用到現在 新竹照門派出所遷建工程開工

照門派出所新建工程今天舉辦開工動土儀式，為地方盛事。（莊旻靜攝）

新竹縣關西分駐所及照門、內灣派出所是縣內唯3自日治時代，使用至今的建築物，但因面臨年久失修的狀況，繼關西分駐所上月遷建後，照門派出所也於今天（15日）舉辦動工典禮，將挪至現址的對面繼續辦公，內灣派出所也計畫遷建中。

照門派出所隸屬於新埔警分局，建物在1938年遷至現址，因在日治時期興建，具備日式隔窗、屋頂雕花等風格，不過由於年久失修，多年前已搭上鐵皮，保護建物，另也因使用空間不足，經新竹縣政府、警察局會同鎮公所、代表會等在地人士奔走，選定新址遷建。

今天上午舉辦開工動土儀式，新竹縣長邱鏡淳、立委林為洲、縣議員范曰富、劉良彬、賴江海，及新埔鎮長林保祿等人出席見證，未來新的照門派出所將承襲舊有的日式風格，並興建2層樓建築物，工期預計為300個日曆天，預定明年完工。

邱鏡淳指出，照門、內灣派出所以及剛遷建完成的關西分駐所，是縣內目前為3自日治時代使用至今的建築物，照門所未來使用方向仍有待討論，而內灣所遷建計畫也在進行中。警察局長溫枝發表示，未來新所完工後，期許警察在治安、交通及為民服務能更上層樓。

關西分駐所舊址及內灣派出所均是新竹縣法定文化資產的歷史建物，外觀典雅美麗，不過值勤員警都曾經歷漏水之苦，甚至還遇過蛇從屋頂落到被子上的意外，讓員警在警察專業之外，還練就抓蛇功夫，成為在歷史建物內辦公的趣談。

(中時)