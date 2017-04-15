中市環保局響應地球日 揪單車騎士遊東豐綠廊

石岡區長高文生（左起）、東勢區長徐佩鈴、環保局長白智榮、客委會主委劉宏基等人，率400名民眾騎單車，暢遊東豐自行車綠廊美景。（王文吉攝）

民眾騎乘單車自東勢客家文化園區出發，沿著東豐自行車綠廊參與闖關活動。（王文吉攝）

響應世界地球日，台中市環保局今日於東勢客家文化園區舉辦「地球日-綠活騎跡鐵馬行台中」環境教育活動，局長白智榮、客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩鈴及石岡區長高文生等人，率400名民眾騎單車，暢遊東豐自行車綠廊美景，並沿途參加闖關遊戲。

環保局結合運動休閒與環境教育，於東豐自行車綠廊沿線設置闖關活動。單車騎士黃先生表示，闖關活動讓他學到許多生活知識，非常有意義。白智榮表示，自行車運動是近年盛行的休閒運動，希望參與的民眾放慢節奏，體驗低碳運輸漫遊，透過不同的視野認識台中，

環保局指出，市府推動「自行車369計畫」，力拚完成300個iBike租賃站、建置600公里自行車道及9000輛公共自行車，讓民眾能夠以自行車作為短程的接駁交通工具，以減少私人汽機車的廢氣排放，用實際行動搶救空污。

(中時)