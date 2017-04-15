談同婚 吳澧培：這是世界趨勢 但台灣不一定要做先驅

台灣民意基金會今天舉行1周年茶會，不少民進黨資深大老都出席。總統府資政吳澧培會後受訪，就蔡政府幾項政策發表看法，提到「同婚」議題時表示， 這是世界趨勢，但是在這件事，台灣不一定要做世界先驅，從時間上來說，比這件事更要優先考量的事很多。

此外，針對民進黨前黨工李明哲遭大陸羈押一事。吳澧培認為，美日先進國家對於恐怖份子採不屈服，一旦屈服，就會沒完沒了，所以寧可犧牲，如果必要犧牲還是要犧牲，犧牲一個，救很多人，「當然我不是主張可以犧牲李先生。」只是認為，一切還是要尊重家屬，政府不能自作主張，畢竟命是人家的。

吳澧培會後受訪指出，蔡英文總統做了快一年，但有幾項在做的政策，要看執行結果如何，例如現在最重要的是年金，年金一定要堅持，讓社會有公平，不能因為有人反對，不然大家意見不一，像在打陀螺一樣，怎麼辦事？要思考很周延，一拿出來就定稿，每樣事都應該這樣做；國民黨黨產也是很大挑戰，一定要堅持，還有轉型正義新的法律如何制定，會有很多不同意見，集思廣益是好的，但拿出來後就是要已經定調了，不能因為很多人意見，就一變再變，蔡英文現在拿出來的東西都是很好的，接下來就是看如何執行，得到人民的共鳴，期待蔡英文民調可以上來。

至於同性婚姻議題，吳澧培認為，蔡英文一定推很困難，兩邊拉扯，這是世代拔河，「我認為，這是世界趨勢，但是在這件事，台灣不一定要做世界先驅」，從時間上來說，還是比這件事有更要優先考量的事很多，例如經濟。

他話鋒一轉，忍不住又罵行政院長林全。他說，但事件碰到林全就完蛋，蔡總統還是要重新考慮內閣人選，內閣改組當然要從院長開始，人選要通才，且對民意、人民想法、要有決斷力，要有台灣心、認同台灣、本土，不然用的內閣，很多都是支持一中原則及九二共識，「不然你去問外交部長李大維。」

至於李明哲案，政府處理如何？吳澧培說，這是見仁見智的事，蔡政府說救人最要緊，但是怎麼救人？要什麼態度才會救人，美國、日本很多先進國家，都做了共同決定，絕對不向IS及其他綁匪屈服，一但屈服就沒完沒了，所以寧可犧牲，如果必要犧牲還是要犧牲，犧牲一個，救很多人，「當然我不是主張可以犧牲李先生」。

他說，有人認為不屈服，但有人也認為，好好跟對方談，要錢就給對方，但中國現在又不是要錢，要怎麼談？他可以理解蔡政府不太願意表態，因為動輒得咎，「要是我的話，我不會屈服」，但要尊重眷屬的主張，若不屈服，政府就應配合，不能自作主張，因為人命是他們的，好好溝通，李太太那麼強硬，政府就應配合在國際發聲向中國施壓，這對中國也不是沒有效。

(中時)