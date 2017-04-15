台東家扶與東大社團合作 關心弱勢家庭
台東家扶中心與台東大學真善忍社團的學生們合作，於今天下午在「36創義市集」舉行了一場管絃樂音樂會，透過這群東大學生用心演奏，讓這場音樂與公益邂逅的愛心市集，充滿溫情。
東大學真善忍社創社社長張君萍表示，團員演奏的音樂，所要傳遞的是祥和、愉快的良善訊息，藉由這樣的演出，讓弱勢家庭在困境中激發出他們的夢想與發展。
該社團去年年底曾到台東長青老人養護中心義演，今年與台東家扶中心合作，另16日在台東寶町藝文中心還有另外一場演出， 希望讓身邊的人能夠感受到那音樂愉悅的魅力。
台東家扶中心目前協助1641戶3000名貧困兒童少年，在這經濟不景氣的時候，扶助戶數節節攀升，為了呼籲社會各界正視與關心偏鄉貧困兒少的求學與教育資源缺乏問題，自3月起辦理創意市集，因活動時間在每個月第3個星期六，所以又稱為「36創義市集」。
每次的市集中除了有全國各地的民眾所捐贈的愛心外，也結合中心所扶助的家庭，協助他們透過自身的力量，獲取生活所需的資源，創造生活的價值與自尊。企盼未來有更多的社區民眾及團體響應，一起給予扶助家庭鼓勵及支持。
(中時)
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