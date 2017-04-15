安平海上會香 牽起兩地靈濟殿情誼
高雄林園鳳芸宮及靈帝殿、安平靈濟殿4年一次的海上會香廟會活動，15日上午登場，凌晨就由高雄沿海面出發的30餘艘漁船，到安平漁港碼頭靠岸後，陣頭立刻進駐安平靈濟殿，是宗教的水上嘉年華會，熱鬧非凡。
安平區長賴青足表示，據耆老轉述，靈濟殿所以每4年要舉行一次的海上會香，是因早期高雄漁民來安平海域捕魚，漁民上岸後會到安平靈濟殿參拜，祈求漁貨豐收、船隻回航順風平安，兩地靈濟殿的情誼，就是這樣建立的，並成立共同的管理委員會。
因此，每逢歲次丑、巳、酉年科，兩地都會舉辦一次規模盛大的海上巡境活動，也才有靈帝殿何府千歲，鳳芸宮天上聖母連袂出海，安平靈濟殿因安平開台天后宮的天上聖母曾暫寄奉於此，才促使這場宗教界的水上嘉年華。
高雄林園鳳芸宮及靈帝殿船隻，15日凌晨即啟航出發，約九時許抵安平漁港碼頭，除了大型漁船30餘艘外，更有信眾搭乘遊覽車及自行開車到安平，再參與陸上繞境活動的。
安平港仔尾社靈濟殿，15日上午也恭請伍府三恩主出海接迎，並恭請保生大帝與何府千歲在路上接駕，沿路至安平觀音亭、安平開台天后宮，並進駐港仔尾社靈濟殿。
為了此一盛會，安平區公所也在運河博物館製做童趣的「海上會香」創意拍照打卡互動區，讓參與民眾認識此次活動的意義。
(中時)
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