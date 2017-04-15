南投縣長林明溱前往清境農場會勘「高空景觀步道」

南投縣長林明溱（右）在清境農場聽取縣府觀光處長王源鍾簡報。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱前往清境農場會勘台灣首條「無障礙高山空中景觀步道」。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今(15)日會同議員廖文賢、仁愛鄉長江子信及縣府一級主管前往仁愛鄉清境地區視察高空景觀步道整體環境和設施品質，並聽取縣府觀光處長王源鍾簡報未來步道管理方案簡報，林縣長指示觀光處在5月開放前，要有完善步道相關設施及環境，並規畫更多元化的購票方案及管道，讓遊客能輕鬆體驗全國最美的高空步道景觀。

林縣長表示，清境高空景觀步道設施已經完工，進入最後準備階段，預計將於5月對外開放，今天特地會同縣府一級主管前來視察。

林縣長指出，整個高空步道計畫分為2期建設，第1期約1258公尺，第二期約650公尺，全長約2公里，連結知名的退輔會清境農場，整條步道穿梭在綠樹、草原和雲霧之間，不僅可以看到青青草原的羊群，還能欣賞美麗高山美景，實在美不勝收。

林縣長認為，在開放前設施尚有可加強之處，縣府會儘快完善，對安全、綠化、環境維護等也會有完整的方案，以期提供遊客便捷舒適的遊憩空間，及遊客滿意的服務品質，歡迎全國民眾前來旅遊。

王處長表示，目前規畫有南北兩端售票口及清境農場售票處等3個售票點，未來將逐步結合民宿、國民賓館、旅行社、南投客運、全省超商等增加多元購票管道，讓遊客更方便。

林縣長今天也和主管們一路步行，仔細檢視各項設施品質，並針對遊客安全進行檢討，指示觀光處詳加研議，對於沿途休息區設置情形，也指示從設施安全角度考量，適度增設休息設施，讓年長者和體力較差的民眾能夠休息恢復體力。

(中時)