SBL》達欣感恩簽名會 球星球迷玩在一起
為了替達欣今年封王慶祝，15日特別選在摩曼頓花花NIKE JORDAN籃球體驗店舉辦感恩簽名會，現場吸引上百名球迷同樂，達欣球員除了一一發表奪冠感言，也跟球迷玩起小遊戲，整個活動充滿歡樂氣氛。
活動一開始就由施顏宗、岳瀛立與范耿祥教練合唱「帥到分手」，隨後發表奪冠感想，周儀翔說：「今年有了傑哥(蘇翊傑)、輝哥(林宜輝)等人回歸，加上布拉，我們才有辦法封王，終於拿到生涯首冠感覺真的很棒。」
蘇翊傑也感性表示，這個冠軍是大家一起幫忙拿下的，「我們展現出強悍心態，且聚集在一起打出團結氣勢，更重要的是我們彼此持續溝通，找到球隊真正對的方向，才讓整體越打越流暢，簡單來說，就是用心拿下這次冠軍。」
隨後達欣球員與球迷進行「男生女生配」、「台語猜謎」與「砸派」等小遊戲，尤其玩到「砸派」遊戲，范耿祥更與施顏宗正面對決，結果兩人同歸於盡，更把彼此都塗到整張臉都是刮鬍泡沫，讓全場球迷看到笑不攏嘴。
不過充滿歡樂活動結束後，可望接下達欣兵符的范耿祥有感而發表示，當前必須做出最壞打算！因為周儀翔與蘇翊傑都可能前往CBA挑戰，布拉也跟前總教練邱大宗一起前往廣西威壯效力，達欣想談連霸並不容易。
「反正最差的情況就是可能回到3年前的情況(當時達欣墊底)，」范耿祥說，「我們想朝連霸目標邁進，前提還是全員留下，且缺一不可，假如下季真的換我領軍，我會做好自己該做工作，且讓年輕球員多打一些。」
(中時電子報)
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