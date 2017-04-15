連兩場記錯球數 羅國龍坦言恍神想太多

羅國龍（右）開季狀況低迷，他也坦言自己上場時想太多東西。（資料照 葉姵妤攝）

統一獅外野手羅國龍，開季至今打擊狀況低迷，日前兩場比賽，上場打擊時還發生記錯球數的情況發生，羅國龍坦言，自己打擊時想太多，導致有點恍神，需要調整自己的心態。

羅國龍去年打出生涯年，今年開季至今打擊率卻僅1成76，羅國龍說，看到別人打好，自己沒有打好其實會有點生氣，不過還是覺得在球場不要表現出來。

遇到打擊低潮，也讓羅國龍越想越多，他坦言，自己打擊時會想比較多，所以反而更糟，打擊慾望也降低，教練也提醒自己不要什麼事情都往壞處想，要多往好處去思考。

總教練黃甘霖也直接表示，目前最擔心的球員就是羅國龍，黃甘霖指出，羅國龍也打了不少年了，發生記錯球數的事情其實很不好，真的要改變一下心態不要想這麼多東西，專心面對球就好。

今統一面對富邦，羅國龍被移出先發打線外，羅國龍說，這也未嘗不是一件好事，可以在旁邊觀察其他人怎麼去面對比賽，在板凳休息個幾場自己也可以，只希望趕快找回狀況。

(中時電子報)