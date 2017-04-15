全國青少年戲劇節初賽 首次開拔屏東舉辦
花樣年華全國青少年戲劇節17年來首次開拔國境之南舉辦，今年以「勇氣之舟」為創作主題，透過戲劇呈現對於勇氣的想像與詮釋，屏東縣長潘孟安特地出席為學子加油打氣，除了看到學生社團精湛演出，當下也承諾，將打造屏東成為年輕人逐夢的天堂。
全國青少年戲劇節堪稱全台歷史最悠久、規模最大的青少年戲劇活動，催生活動的青少年表演藝術聯盟盟主余浩瑋表示，自己曾是中輟生，當生命陷入徬徨之際，意外接觸戲劇，讓他有了不同改變，因此期望這股能量也能感染年輕人，並透過戲劇彌補體制教育的不足。
連續舉辦17年的競賽，代表屏東參加的學校曾拿過3次全國冠軍、29個個人獎項，今年全台共有49隊參與，屏東女中戲劇社挾著去年冠軍光環，今年強勢尋求連霸。
屏女戲劇社社長曾子庭指出，此次演出要探討面對心理懦弱的恐懼，不少人會選擇逃避，不過反而帶來痛苦的輪迴，透過家人間互動呈現，但結局必須先賣個關子，等到決賽當天才能正式公布。
余浩瑋對於屏東表演藝術能量給予極大肯定，他說，相較資訊、資源發達的北部學校呈現的精緻戲劇，南部學子有著直率卻生猛有力的表演方式，這是演戲演久的人無法揣摩，看了會直直的刺到心裡，能夠感動很久，這樣的生命故事也是驅使活動一直辦下去的動力。
(中時)
關鍵字：屏東、花樣年華全國青少年戲劇節
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