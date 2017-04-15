黃衫軍許基宏炮管生繡 下2軍找球感

中信兄弟強打許基宏打擊熄火，下放2軍調整。(資料照 范揚光攝)

前兩年打擊率都超過3成、全壘打數都在2位數以上的中信兄弟許基宏，怎也沒想到本季初打擊徹底熄火，打了9場比賽只擊出2支安打，平均打擊率僅0.071，教練團15日決定將他下放到2軍進行調整。

許基宏前年打擊率3成19，擊出13轟，去年進步到3成56與15轟，成為中信兄弟的主力重炮，但本季初打擊表現判若二人，9場出賽28個打數，包括1發全壘打在內只擊出2支安打，目前打擊率連1成都不到，終被下降到2軍找球感。

許基宏表示，打擊節奏有點亂掉，但不知道哪裡出問題，可能是心態，先到2軍把自己準備好再回來。

(中時電子報)