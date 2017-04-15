全國高中職儀隊「開戰」 嘉女奪冠

國防部空軍司令上將沈一鳴（右二）現場鼓勵青年加入空軍。（張妍溱攝）

全國高中、職校儀隊昨日舉行競賽，儀隊輪番上陣創意變化、花式甩槍俐落精彩。（張妍溱攝）

台中市政府與國防部首辦「全國高中、職校儀隊競賽」，今天上午於台中市圓滿劇場盛大舉行，來自中部地區15所高中、職校儀隊角逐決賽資格，活動開場以空軍儀隊花式操槍揭開序幕，最後由嘉義女中奪得中區冠軍，未來晉級7月8日在兩廳院廣場舉行的全國決賽。

隊形創意變化、甩槍動作精準俐落，空軍儀隊顛覆外界規矩的刻板印象顯得活潑；國防部空軍司令上將沈一鳴出席開幕典禮時鼓勵現場青年加入空軍，重拾國防信心。

來自全國51所學校儀隊齊聚，上場展現真功夫，冠軍學校可獲得6萬元獎金，評分標準以創意槍法為主訴求佔45%及團隊精神、整齊度等。去年奪冠、眾所矚目的台中女中今年以顯微差距落後嘉義女中獲得第二，隊長陳芷羚說，結果並不重要，主要讓觀眾看到一個場很棒的演出，在意觀眾的感受。

比賽結果由嘉義女中獲得中區第一名，將晉級全國決賽，第二名台中女中、第三名明道中學，則將於北區、南區初賽後，與其他區學校依比分競爭剩餘5名晉級名額。

(中時)