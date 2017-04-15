柯P：誰跟他共識？ 朱立倫：「為市民努力 怎麼講都好」
新北市長朱立倫今（15）日表示，下周一（17日）將赴立法院爭取「前瞻建設」經費，至於日前曾說雙北對於爭取前瞻建設經費已有共識，台北市長柯文哲卻指「誰跟他共識？」，朱立倫今日也回應，「只要柯市長高興，大家為市民努力，怎麼講都好」！
朱立倫表示，星期一會到立法院去跟立法委員拜託，尤其是現在碰到的軌道運輸、三環三線的部分，未來10年是很重要捷運建設，要拜託立法委員，也要謝謝很多立委在幫忙努力。
朱立倫表示，不管是捷運建設或水利建設，都是雙北市民都很關心的，那不管台北市的立場如何，新北市一樣全力以赴，無論是為市民的未來期待也好，或者是台灣的發展也好，都是很重要的。
對於台北市長柯文哲今天提到「誰跟你們有共識」部分，朱立倫指出，不管是共識不共識，只要都往這個方向努力就是好的。
(中時電子報)
關鍵字：朱立倫
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