管碧玲推綠電 與德國再生能源模範市副市長對談

立委管碧玲參加「農村綠能自主發展座談會」，認為美濃、旗山適合打造成綠電示範社區。（管碧玲服務處提供）

美濃愛鄉文教基金會、美濃愛鄉協進會、高雄市旗美社區大學15日舉辦「農村綠能自主發展座談會」，邀請立委管碧玲、德國維爾德波爾茨里德市（Wildpoldsried Energy Village Governance）副市長君特．慕格雷（Günter Mögele）對談，探討維爾德波爾茨里德市再生能源發展經驗，管碧玲表示，旗山、美濃是高雄最有可能發展綠電的模範社區，她認為應鼓勵社區生產自己的再生能源，並透過發展微型智慧電網，將發電利益留在當地。

維爾德波爾茨里德市於2014年榮獲歐洲能源獎金獎，永續能源方面的措施深受國際肯定，座談會主持人、高市旗美社區大學校長張正揚分享他到該市考察經驗表示，當地發電量已達用電量的6、7倍之多，發展經驗值得台灣參考。

君特．慕格雷簡報時表示，德國於2000年通過《再生能源法》，是相當重要的轉捩點，該法明訂民間配電業者必須以優惠價格，以20年為期穩定收購再生能源電力，進而支持維爾德波爾茨里德市發展再生能源，該市居民自行集資設置發電設備，目前已投資逾4000萬歐元，去年賣出的再生電力，共達600萬歐元，投資已開始能夠回收。

另外，該市也與西門子公司合作，推出2項智慧電網計畫，克服太陽能、風力發電等再生能源不穩定的缺點，維持電網穩定性。

管碧玲則說，台灣要達到「2025非核家園」目標，再生能源必須達到20％，但目前再生能源尚未達1%，還有很長的路要走；她認為，以美濃、旗山東九區的條件，是高雄最適合發展綠電的模範社區，她認為應鼓勵社區自行生產再生能源，再透過微型智慧電網，將發電所創造的利益留在當地。

(中時)