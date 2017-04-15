市場買葉菜類怎麼挑？達人「精選」撇步大公開

圖解「綠花椰、彩椒、白蘿蔔、小松菜」(圖/康健雜誌提供)

傳統市場買葉菜類，怎麼知道新鮮度？有些蔬菜會噴水保持亮亮的比較好看，但噴過水的菜很容易爛掉不耐保存，買回去當晚就要吃掉。台北醫學大學公共衛生學系教授韓柏檉的市場好夥伴─阿發，建議挑選蔬菜照以下作法選最新鮮、好吃又安全。

●高麗菜

1.中間部位不能軟：高麗菜用手從中間稍微壓下去，要是實的，不能軟下去，軟下去表示裡頭是空心的，可能放太久。

2.葉子壓下去有痕跡：好吃的高麗菜葉子很軟，壓一下就會有痕跡。

3.菜梗要脆，不要太硬：可用手折折看一旁剝下來準備要丟棄的菜葉梗，如果太硬折不斷，表示這顆高麗菜粗老，不好吃。

4.不要買剖半來包裝的高麗菜：因為如果高麗菜夠甜，就會吸引蒼蠅來覓食，尤其切開那面是自己吃的，較不衛生也不安心。

高麗菜的心泡到水就會爛掉，因此買回來後可以先把它倒放，然後慢慢轉圈，讓菜裡的水分流出來。再把高麗菜放地上，讓它外表的水分變得更乾，用刀子把菜心挖掉，包上塑膠袋後放冰箱保存三、四天不會爛。放冰箱的高麗菜要炒時葉子會揪成一團，阿發說這時可用溫水(約三十七度)泡五分鐘，萎縮的葉子就會活過來，萵苣也可以這麼做。

●玉米

看根部顏色：挑選時最好看一下根部是否為白色的，若根是黑色的，可能是因為農藥直接點在玉米的根上面，另外，如果根被削掉了最好也不要買。

阿發說，大部分的玉米都少不了農藥，只是影響層面不同，用點的農藥比用噴的糟糕。

●絲瓜

粗皮絲瓜外表有很多小刺，它是套網袋的，只要碰撞到就很容易變黑受傷，賣相不好，所以市場上較少人賣，阿發說這種絲瓜很多汁很好吃，但保存要小心，避免碰撞。

●豆菜類（如四季豆、豌豆）、小葉菜類（如菠菜、小白菜、青江菜）、包菜類（如高麗菜、包心白菜、花椰菜）、茄子與瓜果類因是連續採收作物，較易有農藥殘留，可優先挑選有機產品，但仍要確實清洗。

●渾圓、重量都是好指標！

《挑新鮮！魚肉蔬菜 買vs.不買 一目瞭然圖鑑》書中指出，形狀歪七扭八的蔬果，反映出營養狀態不良，有可能是成長過程條件不佳。形狀扭曲代表成長得不順利，因此有時味道不夠均勻。

另外，拿在手中時的重量，也是重要的鑒定重點。較重的水分含量多，果肉充實。如果想要又多汁又濃郁的滋味，就應該挑選較重的那一個。

葉菜類應挑葉子和莖部質地結實、每片葉型無相差太大者，代表營養飽足而均衡傳遞，成長條件較佳。

若對蘋果或甜椒等上頭的果蠟心存疑慮者，可用1：10的比例混合食用醋與水清洗，或以絲瓜絡沾溫熱水刷洗。

好吃的蔬果有一套法則。挑選時實際拿在手中，檢查形狀和重量吧。

●謹記「當地、當季」

。挑選當季、當地農產品與蔬果，較能抗病蟲害，較新鮮、安全。

。選擇產地來源標示清楚者如產銷履歷。因為包裝上有追溯號碼，可供在台灣農產品安全追溯資訊網查詢生產者、驗證單位、用藥內容、採收日期等。

。若為驗證通過的國產有機農產品，產品上應同時有CAS台灣有機農產品標章與其他驗證機構標章；進口的則有審查合格及有機標示同意文件字號。

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(中時電子報)