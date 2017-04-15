東興國中新建落成 紓解竹北就學壓力
新竹縣立東興國中今天新建落成，將紓解竹北市都市計畫區國中學生人口急速增加的就學壓力，東興國中位在高鐵特區內，去年9月招生，7年級新生現有11班，將逐年招滿至60班。
東興國中占地面積2.62公頃，因水圳東興圳流貫高鐵區而得名。新竹縣長邱鏡淳今天出席落成典禮時表示，他自上任後，陸續興建東興、興隆、安興國小，以及東興國中、六家高中等，湖口高中改建工程計畫也在設計中，顯見縣府重視教育。
東興國中去年9月開學時，因工程落後預定進度，學生在塵埃中入學，2期工程仍在評估中。東興國中總工程費達5億2765萬元，首屆校長為謝鳳香，她表示，新建校舍為綠建築，節能減碳，學校發展以科學、環境和國際教育為主。
今天上午學生弦樂團、舞蹈社接連演出，鳳岡國中金龍隊也到場祝賀，熱鬧非凡，立委林為洲、縣議員高偉凱、林保光、鄭美琴、蘇明輝、陳凱榮、副議長陳見賢的秘書，以及多民竹北市民代表等均出席儀式。
(中時)
關鍵字：東興國中
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