馬英九：希望李明哲早點獲釋

民進黨前黨工李明哲赴中國大陸遭拘留引起國人關切，前總統馬英九今天被媒體問到李案是否會影響兩岸關係？馬英九表示，「多少會」，也希望李明哲能早點獲釋。

馬英九今天出席一場活動後接受媒體堵訪對於李明哲案的看法，他坦言，很多資訊他也都不知道，很難去評論。

媒體詢問會否擔心李明哲案會影響兩岸關係？馬英九認為，多少會有影響，尤其大陸是在修訂了國安法之後，情況跟以前不一樣。雖然他們管不到台灣來，但我們的人進入到他們的領土就是受到管轄範圍。

馬英九政府過去八年建立起兩岸良好的溝通平台，媒體詢問，對照現在對台系統的冷淡，會否覺得可惜？馬英九說，當初民進黨政府也希望「維持現狀」，但很顯然現狀是也沒辦法維持。

馬英九再次強調，李明哲案很多資訊他也不清楚，對於現在運作的方式完全不了解，「不過我也希望他早點獲釋。」

(中時)