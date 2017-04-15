45歲天后韓紅 被爆在美同婚央視女主播
陸網今日瘋傳45歲大陸知名歌手韓紅近日在美國登記結婚，對象是與她傳出同性戀情多年的央視女主播管彤，不過韓紅方面尚未出面證實消息。
貴為大陸歌壇天后的韓紅，出道超過20年，感情性向成謎，多次傳出與央視女主播管彤擦出蕾絲邊愛火，也曾被拍到當街醉吻老友許志安，轟動一時，不過她始終堅稱自己單身，稱一直沒遇到喜歡的人，也沒時間拍拖。
其實早在多年前就傳出韓紅同居管彤消息，至於在美國與管彤登記結婚一事，更是多次在網路瘋傳，只是都未得到證實。
(中時電子報)
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