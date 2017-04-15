室內划船錦標賽 石門國中獲3金3銀

全國春季室內划船錦標賽暨2017年亞洲室內划船國手選拔積分賽，地主隊石門國中也拿下3金3銀的佳績。(石門國中提供)

全國春季室內划船錦標賽暨2017年亞洲室內划船國手選拔積分賽，14日在石門國中舉辦，15日比賽結束，地主隊石門國中也拿下3金3銀的佳績。

石門國中表示，3金3銀其中3金為國中男子組1年級個人1000公尺的黃昱豪，國中女子2年級個人1000公尺的羅巧芸，國中男子組團體接力賽2000公尺的廖名德、蔡翔宇、羅志偉、黃昱豪

銀牌則是國中女子組1年級個人賽1000公尺的李彥君，國中女子組3年級個人賽1000公尺的吳惠晶，國中女子團體接力賽2000公尺的吳惠晶、羅巧芸、李彥君、徐意軒。

(中時)